G-10 de S.Bernardo vence a primeira com mudança em comissão do BRT

23/06/2021 | 16:17



O G-10, grupo de dez vereadores que caminha para se desgarrar da base de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), obteve a primeira vitória na Câmara. O bloco fez valer sua força ao modificar a composição de agrado do Paço de comissão que acompanhará o projeto do BRT (sistema de ônibus de alta velocidade, em sigla em inglês) na cidade.

Na semana passada, o vereador Jorge Araújo (PSD) propôs a criação da comissão legislativa para análise dos passos de instalação do programa de mobilidade. Conversou com a bancada governista que já havia convidado Lucas Ferreira (DEM) e Eduardo Tudo Azul (PSDB) para dividir com ele os trabalhos – o primeiro seria vice-presidente e o segundo, relator.

A sugestão não foi bem digerida pelo G-10, que identificou interferência de Morando na composição – a despeito de Araújo assegurar que não havia conversado com o prefeito sobre o assunto. Já na sessão passada, houve movimento para tirar Lucas e Eduardo, considerado morandistas de carteirinha, das principais funções.

A manobra foi confirmada na sessão desta quarta-feira. Inicialmente, a comissão de acompanhamento registrou a saída de Eduardo Tudo Azul como indicado do PSDB para inclusão de Aurélio Bacelar de Paula (PSDB), que é integrante do G-10. Depois, o grupo emplacou o nome de Paulo Chuchu (PRTB) como relator da comissão. Araújo será presidente. Líder do governo na casa, Ivan Silva (PP), ficará como vice – Ivan, em que pese a atuação junto ao Executivo, é bem quisto pelo G-10.

A presença de Chuchu como relator da comissão incomoda o governo Morando pela postura do vereador. Ele é intimamente ligado à família Bolsonaro – foi assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) – e é crítico do governador João Doria (PSDB). Parceiro de Morando, Doria ficará responsável pelo acompanhamento da construção do BRT, cuja obra será tocada pela Metra.

A comissão especial terá dez vereadores. Além de Araújo, Ivan e Chuchu, integram o bloco Doutor Manuel Martins (Cidadania), Julinho Fuzari (DEM), Aurélio, Eliezer Mendes (Podemos), Roberto Palhinha (Avante), Gordo da Adega (Republicanos) e Ana do Carmo (PT).