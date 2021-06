“Jantar nas alturas” em plataforma sem piso erguida a 50 metros chega à São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



23/06/2021 | 16:56



Você teria coragem de fazer um “jantar nas alturas” em uma plataforma erguida a 50 metros do solo? Essa é a proposta do Dinner in the Sky, evento que retorno a São Paulo e está disponível até 14 de novembro.

A tal plataforma foi montada em um dos principais pontos turísticos da cidade, o parque Ibirapuera. Para os corajosos comensais, é a chance de ter lindas vistas da capital paulista enquanto realiza uma experiência gastronômica.

Jantar nas alturas

Jantar nas alturas em São Paulo

O jantar nas alturas, na verdade, pode ser um almoço ou até um brunch. Isso porque a experiência pode ser realizada em sete momentos diferentes do dia. Tem brunch, duas opções de horários para almoço, um coquetel no meio da tarde, no fim do dia, para ver o pôr do sol, e duas opções de jantar.

A primeira subida ocorre 10h, enquanto a último se dá às 22h. O Dinner in the Sky funciona de terça a domingo.

Como é a experiência

Para garantir a segurança dos participantes, todos sentam em assentos esportivos, tipo de Fórmula 1, e são atados por cintos de três pontas. A partir daí, a plataforma é içada até 50 metros. Durante o “jantar nas alturas”, os bancos giram em 180 graus, permitindo observar melhor a vista.

Segundo os organizadores do evento, todos os protocolos contra covid-19 estipulados pela Organização Mundial da Saúde estão sendo seguidos. As medidas incluem checagem de temperatura corporal, estações de álcool em gel espalhadas pela plataforma e proteção de acrílico instalada em volta de cada assento.

Serviço

O “jantar nas alturas” Dinner in the Sky funcionará até 14 de novembro em São Paulo, de terça a domingo, com sete subidas diárias realizadas entre 10h e 22h. A plataforma fica em frente ao Parque Ibirapuera (Praça Armando de Sales Oliveira – Vila Mariana – São Paulo – SP). Reservas podem ser feitas no site do evento.

Confira os valores: