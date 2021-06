Manifestação contra desidratação do Imasf reúne cerca de 300 veículos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



23/06/2021 | 15:14



Usuários do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo) protestaram na manhã desta quarta-feira (23) contra a decisão do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) de desidratar a autarquia ao tirar do departamento a função de definição do plano de saúde dos servidores.

A manifestação se juntou a outras pautas críticas à administração, como o fechamento da Fundação Criança – processo travado por ordem judicial. Segundo organizadores, cerca de 300 veículos percorreram a região central da cidade, rumo ao Paço. Munidos de cartazes e apitos, manifestantes reclamaram muito da falta de diálogo do governo.

O ato foi organizado pelo Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo, pelo conselho eleito do Imasf e bancada de oposição a Morando, que se mobilizam para tentar barrar a mudança administrativa que reduz a força da autarquia. Na visão desse bloco, tirar do Imasf a decisão de escolha de empresa que presta serviço de saúde aos servidores é caminho para privatização ou fechamento do departamento, algo que a Prefeitura nega.

Presidente do Sindserv, Dinailton Cerqueira pediu audiência com o presidente da Câmara, Estevão Camolesi (PSDB), e com o prefeito para levar as pautas. Não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem. “Estamos lutando pelos nossos direitos e estaremos nas ruas”, disse Dinailton.

Os vereadores Ana Nice (PT) e Getúlio do Amarelinho (PT) participaram do protesto. Ana Nice reclamou da pressão que surge na Câmara para votar projetos do Executivo, sem tempo hábil para análise. “Muitas vez recebemos o projeto em um dia e temos de votar no outro. Se nem a gente tem tempo de analisar, imagina a sociedade. O prefeito quer transferir tudo para a iniciativa privada. Até com os cemitérios municipais ele fez.”

Além de usuários do Imasf e funcionários da Fundação Criança, o Sindicato dos Vigilantes também organizou manifestação no Paço, sob alegação de demissão em massa de servidores da segurança de escolas municipais.