Novas TVs da LG chegam ao Brasil a partir de R$ 7.999

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/06/2021 | 14:48



Novas TVs da LG foram anunciadas nesta quarta-feira (23) por meio de um evento online para a imprensa. A empresa apresentou novidades para as linhas OLED e QNED MiniLED. Os detalhes de cada modelo, você confere abaixo.

LG OLED

A LG OLED evo TV (série OLED G1) foi o principal anúncio do evento. Isso porque o modelo passa a ser o principal no portfólio de televisões da marca. Seu diferencial está no painel. Ele promete atingir até 20% mais brilho, gerando maior volume de cor, com mais profundidade nas cenas e melhor aproveitamento em conteúdos HDR. Quando o assunto é design, a opção de 65 polegadas vem com Gallery Design, que permite a instalação rente à parede, como se fosse uma obra de arte. O preço sugerido é R$ 22.999.

Ainda dentro da linha, novas TVs da LG foram adicionadas à série OLED C1. Agora, são cinco tamanhos disponíveis: 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas. Todas trazem recursos dedicados ao público gamer. Os televisores contam com o aplicativo da Twitch, quatro entradas HDMI 2.1, tecnologia G-Sync da NVIDIA – que promete acabar com os travamentos em partidas –, tempo de resposta inferior a 1ms, baixo input lag, FreeSync, Dolby Vision e Dolby Atmos. Também vêm com inteligência artificial ThinQ AI e assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa). Podem ser encontrados a partir de R$ 7.999.

Além das séries G1 e C1, a LG também anunciou a chegada da linha OLED A1. As TVs estão disponíveis em 55 e 65 polegadas e são indicadas para quem busca uma experiência de cinema em casa. Preço sugerido começa em R$ 7.999.

LG QNED MiniLED

As novas TVs da LG para a linha QNED MiniLED une duas tecnologias para entregar imagens mais realistas ao usuário. O painel conta com Quantum Dots (pontos quânticos que expande a quantidade de cores) e NanoCell (nanopartículas que filtram certas frequências de tons). Essa combinação tem o objetivo de entregar até 30 vezes mais ponto de iluminação e um brilho três vezes superior.

A QNED MiniLED TV está disponível no mercado ainda este ano em duas coleções. A QNED90 tem resolução 4K e pode ser encontrada em 65 ou 75 polegadas, a partir de R$ 17.999. Já a QNED99 chega nos tamanhos de 75 ou 86 polegadas, com qualidade 8K e valores a partir de R$ 34.999. Todas oferecem quatro entradas HDMI 2.1, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, e inteligência artificial ThinQ AI integrada com assistentes de voz Google Assistente e Amazon Alexa.

Novo controle remoto

Além das novas TVs da LG, a empresa apresentou o controle LG Smart Magic. Além de facilitar o acesso à inteligência artificial da marca (ThinQ AI) e aos assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa), agora será possível acessar diretamente esses canais pelo atalho de botões dedicados. O novo formato promete tornar o controle ainda mais funcional, assim como a criação de rotinas personalizadas por meio da conectividade com outros dispositivos inteligentes, como os modelos Echo.