Afastado da TV e longe dos holofotes, José Mayer conta como é a vida ao lado da esposa e dispara: Estou muito feliz e tranquilo

23/06/2021 | 13:11



Quem espera pela possível volta de José Mayer às televisões pode ficar decepcionado. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o ator estaria mais do que contente com sua vida afastada dos trabalhos artísticos, e teria escolhido viver uma vida mais tranquila ao lado da família.

A jornalista ainda revelou que, em conversa com a coluna, Mayer afirma estar seguindo todas as indicações de contenção e combate ao novo coronavírus, além de entregar que tem se dedicado a passar um tempo com a família - em especial com a esposa, Vera Fajardo, com quem é casado há 45 anos. Além disso, ele ainda cutuca boatos de que estaria se preparando para voltar a atuar:

- Sigo protocolos [da pandemia], já fui vacinado e continuo usando máscara. Vivo com Vera, visito minha filha, Júlia, e meu neto Antônio, em Visconde de Mauá [no Rio de Janeiro]. Estou muito feliz e tranquilo, ao contrário do que uma certa imprensa insiste em dizer.

Além disso, a colunista afirma que, durante a pandemia, José Mayer tem dividido seu tempo entre três localidades: a casa em Itaipava e um sítio em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, além de seu endereço fixo na Barra da Tijuca, onde mora há mais de 30 anos. Longe dos holofotes, ele estaria apreciando a vida simples ao lado da família e de alguns animais de estimação.

Vale lembrar que, apesar de o ator estar no ar com a reprise da novela Império, Mayer está afastado da TV Globo desde meados de 2017, quando sofreu uma acusação de assédio sexual.