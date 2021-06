Salma Hayek revela motivo de ter perdido um papel para Jada Pinkett Smith

23/06/2021 | 13:10



Durante participação no Red Table Talk, Salma Hayek acabou revelando que quase chegou a interpretar o papel de Niobe, em Matrix. Segundo a atriz, ela teria se destacado por conta da participação do especial em Um Drink no Inferno, mas acabou perdendo o papel para Jada Pinkett Smith.

- Eu e Jada fazíamos parte das finalistas para Matrix. Passamos por muitos obstáculos, testes de cena e audições. Trouxeram esses coordenadores de dublê da Ásia. Foi o teste físico. Sou flexível e ágil, mas sou preguiçosa. Nunca fui à academia, e eles disseram: você tem que correr. E eu respondi: para onde?. Eu não podia nem dar a volta na sala uma vez. Aí vem a Jada, uma máquina má, magra e sexy. Meu Deus... Ela era tão boa. Foi tão embaraçoso! Ela estava tão em forma, tão focada, tão disciplinada. Ela era tão capaz e graciosa. Lembro de ter olhado para aquela mulher e pensado: É isso que eu quero ser quando crescer.

E vamos combinar que seria tão ótima a atuação com Jada quanto com Salma porque as duas são simplesmente incríveis.