No topo dos países mais felizes do mundo, Finlândia busca por imigrantes

Redação

Do Rota de Férias



23/06/2021 | 12:57



Líder do ranking dos países mais felizes do mundo em 2021, de acordo com o relatório World Happiness Report, publicado anualmente, a gelada Finlândia quer aumentar a presença de imigrantes em seu território.

Com mão de obra cada vez mais escassa, uma vez que a natalidade é baixa e o número de jovens que ocupam postos de trabalho é inferior ao dos que se aposentam, o país escandinavo vem investindo pesado em programas de incentivo migratório. A ideia é aumentar de 20 mil para 30 mil por ano o número de estrangeiros que chegam anualmente para morar por lá.

Para isso, o governo finlandês tem apostado alto no programa Talent Boost. Semelhante a alguns projetos implementados com sucesso por Portugal na última década, o projeto prioriza trabalhadores de algumas áreas, como saúde, metal-mecânica e tecnologia da informação. Startups, por exemplo, são muito bem-vindas por lá.

Reserva de hotel na Finlândia – Confira os preços e as melhores opções aqui.

Os países mais felizes do mundo

A ideia de morar na Finlândia parece tentadora. Afinal, a nação tem dominado os últimos rankings de países mais felizes do mundo, seguida de perto por alguns vizinhos da Escandinávia, como Islândia e Dinamarca. Confira a lista completa divulgada pelo World Happiness Report em 2021.

Finlândia Islândia Dinamarca Suíça Países Baixos Suécia Alemanha Noruega Nova Zelândia Áustria Israel Austrália Irlanda Estados Unidos Canadá República Checa Bélgica Reino Unido China França

Seguro viagem na Europa é obrigatório – Clique aqui para contratar o seu e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5.

O que fazer na Finlândia

Visitar os países mais felizes do mundo também pode ser uma boa para quem só quer fazer turismo. Afinal, é uma oportunidade de compreender a vida dos moradores e trazer lições culturais para casa.

Muitas das atrações turísticas estão na capital do país, Helsinque. Espaços verdes, museus e prédios históricos compõem a paisagem da maior cidade da Finlândia. Boa gastronomia e atividades noturnas também estão ao dispor daqueles que gostam de unir agito e boa comida.

Vale a pena, porém, visitar alguns outros destinos locais, com destaque para a Lapônia, terra do Papai Noel, e as regiões em que é possível observar o fenômeno da aurora boreal.

Confira algumas fotos da líder do ranking dos países mais felizes do mundo:

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Helsinque

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Turku

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Tampere

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Pixabay Oulu

Crédito: Photo by 66 north on Unsplash Rovaniemi

Crédito: Photo by Tommi Selander on Unsplash Rovaniemi

Crédito: Photo by Robert Tjalondo on Unsplash Rovaniemi

Crédito: Photo by Kin Wai Cheung on Unsplash Rovaniemi

Crédito: Photo by 66 north on Unsplash Rovaniemi

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem para destinos como a Finlândia, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência, inclusive nos países mais felizes do mundo.