Ribeirão Pires ganha posto do Sebrae Aqui

Da Redação



23/06/2021 | 12:49



O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) inaugurou, nesta quarta-feira (23), em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, o posto do Sebrae Aqui, localizado na sede do Atende Fácil (Avenida Capitão José Gallo, 55). A unidade funciona se segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15h. Objetivo é socorrer micro, pequenos e médios empreendedores.

Segundo dados da entidade, de cada 100 pessoas em busca de emprego, apenas uma quer empreender. "O Sebrae Aqui serve para ajudar a inverter essa situação, socorrendo o pequeno e médio empreendedor. Ribeirão Pires não pode se retrair, apesar da pandemia. E isso vale para a região, quando o Grande ABC cresce, a cidade cresce também", explicou Jocely Teixeira, coordenador de políticas públicas do Sebrae.

"É preciso reconhecer o tamanho e extensão do que esse espaço poderá proporcionar aos empreendedores da nossa cidade, principalmente no futuro pós-pandemia. Um empreendedor sem conhecimento está propício ao fracasso. O Sebrae ensina o caminho correto para lucrar e prosperar no mercado", afirmou o prefeito Clóvis Volpi (PL).

José Roberto Rodriguez Silva, gestor do Sebrae Aqui, destacou que a entidade leva informações, cursos e prepara o empreendedor para gerir a empresa da melhor maneira possível e enfrentar a concorrência, formando negócios mais sustentáveis. Assim, estas pequenas empresas contribuem na geração de emprego e renda.

O posto instalado em Ribeirão Pires é um canal de atendimento presencial e de articulação que busca a promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local. Na unidade, é possível encontrar vários serviços, entre eles: orientações sobre abertura e melhoria de empresas, serviços do MEI (Microempreendedor Individual, além de realização de palestras, oficinas e cursos para quem já tem ou deseja ter uma empresa.