Amigo íntimo de Paulo Gustavo, Marcus Majella visita Thales Bretas no trabalho: Nova clínica linda

23/06/2021 | 11:10



Marcus Majella, amigo de Paulo Gustavo - que morreu vítima da Covid-19 em maio - visitou o marido do ator, Thales Bretas, que retornou ao trabalho em uma nova clínica de dermatologia.

Marcus usou o Instagram Stories na última terça-feira, dia 22, para mostrar detalhes do local:

- Vou mostrar que é tudo chiquérrimo aqui.

Em seguida, o humorista escreveu:

Hoje vim conhecer a nova clínica linda do meu amigo, Thales Bretas.

Marcus aproveitou para brincar com Thales, que se divertiu com a piada do comediante:

- Gente, vim aqui visitar Thales Bretas, meu amigo, na clínica nova dele, que está maravilhosa, venham conhecer também. Thales tem uma coisa que é ótima. Ele cuida da saúde da gente né, da saúde da nossa pele, que pode ser tanto estético, mas também algo assim: você está com uma micose na virilha, uma pereba, procura ele. Ele é o maior especialista em micoses na virilha da América Latina. Se você não conseguir falar com ele aqui e encontrar ele na padaria, pode mostrar a pereba para ele que ele vai olhar com o maior carinho.

O comediante ainda fez uma brincadeira dizendo que realizou um tratamento na clínica e logo depois, apareceu com um filtro no rosto no Instagram Stories. O viúvo de Paulo Gustavo repostou os vídeos e agradeceu a visita do amigo:

Amei tanto sua visita, Marquinhos! Te amo! Até nas horas difíceis alegrando meus dias! Só você mesmo para me distrair, fazer rir e ainda me divulgar! Te amo!