Santo André amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 43 anos

23/06/2021 | 10:42



A Prefeitura de Santo André antecipou a vacinação contra a Covid-19 para munícipes com mais de 43 anos sem comorbidades. A cidade já vacinou mais da metade da população adulta com pelo menos uma dose. “Mais um grupo que antecipamos para garantir proteção para toda a nossa gente. Continuamos com planejamento e gestão, para otimizar as doses e fazer o quanto antes a imunização das pessoas. Santo André já vacinou metade da população adulta”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Para se vacinar é necessário realizar agendamento pelo site psa.santoandre.br/vacinacovid, que indicará data, horário e local disponíveis. Todos os munícipes deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovante de residência e documento de identidade.

Apesar do avanço da vacinação no município, a Secretaria de Saúde de Saúde alerta sobre a necessidade de manter os protocolos sanitários com a higienização das mãos, distanciamento social e utilização de máscara. Para esclarecer dúvidas e obter outras informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004.

Doação de alimentos – As pessoas agendadas para receber a imunização podem levar 1 kg de alimento não perecível para doar nos pontos de vacinação e drive-thru da cidade. Essa ação contribuirá com a iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, presidido voluntariamente pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra, que está recebendo doações. Os itens arrecadados são destinados ao Banco de Alimentos, que faz a entrega para as famílias em situação de vulnerabilidade.