Modelo de compras em grupo gera renda na pandemia

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/06/2021 | 10:38



A startup Favo, criada no Peru em 2019 e que chegou ao Brasil no ano seguinte, ajuda a gerar ou complementar a renda da população por meio do conceito ''''comunidade de compras em grupo'''' (do inglês community group buy), popular na Ásia. A plataforma viabiliza a venda de itens de supermercado por um empreendedor a consumidores da própria região. O serviço desembarcou no Grande ABC em abril, portanto, interessados em vender ou comprar nesta modalidade podem se cadastrar.

Professora da educação infantil, Daniela Baxmann Capolupo Pessoa, 38 anos, moradora de São Bernardo, viu na ferramenta uma oportunidade para gerar renda depois de não conseguir emprego em sua área de atuação. “Eu estava grávida quando fiquei desempregada e, após o nascimento da Manuela (atualmente com 2 anos), planejava voltar a trabalhar em 2020. Mas logo veio a pandemia e com o fechamento das escolas, ficou difícil a minha volta para o mercado de trabalho”, conta.

Desempregada, Daniela começou a atrasar a mensalidade da escola da filha mais velha, a Isabela, 5. “Decidi apostar na empresa e foi uma luz no fim do túnel. Consigo trabalhar de casa, junto com as minhas filhas, retomei minha vida social e ajudo nas contas de casa”, afirma. Para divulgar seu serviço, ela aposta nas redes sociais, cartazes no elevador do prédio onde mora e panfletos distribuídos pela vizinhança.



COMO FUNCIONA?



Para obter rendimentos, os empreendedores divulgam seu mercado virtual para os vizinhos e, conforme recebe as encomendas, faz pedidos diretamente à Favo. A empresa, por sua vez, envia os produtos ao empreendedor, que é responsável por entregar os pedidos aos próprios clientes. A vantagem é que as pessoas podem trabalhar de casa e pode optar por fazer entregar apenas na própria região, evitando a locomoção por longas distâncias.

Uma vez que a compra em feita no atacado pela empresa, quando comparado aos supermercados, os preços chegam menores ao consumidor final, além de o frete ser gratuito e os produtos chegarem no dia seguinte à compra. “A Favo nasceu para transformar a compra de supermercado numa tarefa mais fácil e barata, humanizando a experiência. E só consegue fazer isso pela força das comunidades, da vizinhança, que se une para comprar e gerar renda para quem precisa”, explica Marina Proença, cofundadora da startup.