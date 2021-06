Influenciadora manda fotos com Eduardo Costa para o ex-marido e o ameaçava para fazer lives sobre sexo

23/06/2021 | 10:10



O bafafá em torno do mais novo romance de Eduardo Costa ganhou um novo capítulo! A influenciadora digital e empresária Mariana Polastreli teria mandado fotos ao lado de Eduardo Costa para o ex-marido.

Quem teve acesso as publicações foi o colunista Leo Dias, que recebeu do o ex-marido dela, Eduardo Polastreli, os prints das mensagens enviadas pelas mãe de seus três filhos.

É bom que você saiba que agora eu tenho um homem que vai calar a boca de todos, teria escrito Mariana após encaminhar fotos coladinha com Costa.

Indignado, Eduardo respondeu que não entendeu o motivo dela enviar as fotos e a questionou sobre a escolha de ficar com o artista, avisando que a escolha dele seria a família que formaram juntos, com os três filhos.

O engenheiro ainda disse para Leo Dias que Mariana não demonstrava estar insatisfeita com o relacionamento que mantinham há 15 anos. O casamento também não teria chegado ao fim há três meses como Mariana e Eduardo Costa teriam dito, já que no mês de maio o casal Polastreli fez uma live juntos para falar sobre a vida a dois.

Aliás, as lives também são motivo de confusão entre o ex-casal. Isso porque, Mariana teria obrigado Polastreli a fazer parte das transmissões ao vivo falando sobre sexo. Segundo o colunista, a empresária ameaçava terminar o casamento caso o marido não seguisse suas imposições a respeito das publicações sobre a relação sexual dos dois.

Em meio aos desabafos do ex-marido para Leo Dias, como você vê no vídeo abaixo, Mariana quebrou o silêncio e afirmou que Eduardo Costa até teria incentivado ela a retomar o casamento. O artista ainda teria convidado ela para fazer um videoclipe e estariam se conhecendo melhor, mas que o sertanejo nunca foi pivô da separação e rebateu Polastreli:

- Recentemente, fui à uma reunião para saber do projeto. Conheço o Eduardo desde 2019, mas superficialmente, através de amigos em comum. Para você saber, nunca fui a um show dele. O Eduardo até me incentivou a voltar com o meu ex-marido, que agora o usou como pivô para a separação. Ele enlouqueceu. Ele criou toda essa história da cabeça dele. Não aceita que me perdeu.