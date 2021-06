Beth Szafir revela ter sido enganada pelo marido: - Ele era mais pobre que ela

23/06/2021 | 10:10



Esta semana estreou no canal E! o reality show Os Szafirs, que mostra a vida da família de Beth Szafir. Com a participação da própria matriarca além dos filhos Beth Szafir e Luciano Szafir, e da nora Luhanna Szafir, o programa promete retratar o dia a dia da família - e, como conta Fabíola Reipert, trazer algumas informações mais íntimas sobre a avó de Sasha Meneghel.

Durante o quadro Hora da Venenosa no programa Balanço Geral da terça-feira, dia 22, a jornalista revela que, entre os temas tratados por Beth no reality, está o fato de ela ter sido enganada pelo marido, Gabriel Szafir, que morreu em 2017. É isso mesmo: de acordo com Fabíola, a matriarca da família teria descoberto que o amado tinha menos dinheiro que ela somente após o casamento.

A informação, inclusive, teria sido confirmada pelo próprio Luciano Szafir, como conta a jornalista:

- Ela [Beth] diz que foi enganada pelo marido antes de casar porque ele era mais pobre que ela. Eles se casaram, foram morar em um apartamento alugado de dois quartos na Avenida Paulista aqui em São Paulo, e o Luciano Szafir falou que a mãe achava que o pai dele era rico, e que só descobriu a verdade depois de casada. Ela tem história para contar.

Vish! Quais outras revelações será que irão ocorrer ao longo do programa?