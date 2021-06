Lua de Morango ocorrerá nesta quinta-feira; saiba como observar

Bianca Bellucci

23/06/2021



Em 2021, os fãs de astronomia foram presenteados com três superluas – quando o satélite está mais próximo da Terra, parecendo maior e mais brilhante. A primeira ocorreu em abril. A segunda, em maio. Já a última, popularmente chamada de Lua de Morango, poderá ser observada nesta quinta-feira (24). Após a data, o fenômeno só poderá ser presenciado de novo em 2 de janeiro de 2022.

Como assistir ao fenômeno

Para observar a Lua de Morango é indicado o uso de instrumentos, como telescópio ou binóculo. Isso porque, a olho nu, não dá para notar grandes diferenças entre o satélite visto no dia a dia e a manifestação em seu perigeu, momento em que o astro está mais próximo do planeta, provocando a sensação de estar maior e mais brilhante.

Uma vez que você tenha o instrumentos em mãos, a dica é olhar na direção leste e acompanhar o nascimento da Lua. Na quinta-feira (24), esse momento deve ocorrer por volta das 18h30 (horário de Brasília). Também será possível observar o fenômeno na sexta-feira (25) e no sábado (26). Vale destacar que, quanto mais límpido estiver o céu, melhor será para assistir ao evento.

Lua de Morango? Por quê?

O fato do fenômeno ser popularmente conhecido como Lua de Morango não está relacionado a sua cor. Isto é, o satélite não apresentará tonalidades rosa ou vermelha. Na verdade, a alcunha está relacionada às tradições dos Estados Unidos.

Os indígenas norte-americanos costumavam nomear as Luas cheias do ano de acordo com eventos naturais e culturais. A Lua Rosa, por exemplo, ganhou esse nome porque coincidia com a chegada da primavera. Já a Lua de Morango aparecia durante a época em que a fruta ficava madura naquela região.