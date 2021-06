Conheça o Itaú Cultural Play, streaming gratuito de títulos nacionais

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/06/2021 | 08:18



O Itaú Cultural, braço artístico da empresa de finanças, lançou no último sábado (19) o serviço de streaming Itaú Cultural Play. A plataforma é gratuita e oferece apenas conteúdo nacional. No momento, estão disponíveis 135 títulos entre filmes, séries e documentários. A expectativa é que novas obras sejam adicionadas a cada 15 dias.

Como acessar o Itaú Cultural Play

Para acessar o conteúdo do Itaú Cultural Play é simples. Basta entrar no site e clicar em “Criar conta”. Serão pedidos os seguintes dados: nome completo, e-mail, data de nascimento e senha. Uma vez que essas informações forem preenchidas, o usuário estará autorizado a interagir com os títulos disponíveis.

O catálogo

Todos os títulos selecionados pelo Itaú Cultural Play passaram por uma curadoria interna. Assim, além de informações básicas sobre cada conteúdo (como diretor, elenco, sinopse), há uma seção “Porque Ver”, que explica sua importância para o cinema nacional.

A empresa também procurou trazer títulos de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Além disso, se atentou a equilibrar o gênero dos diretores (54% mulheres e 46% homens) e exaltar a cultura indígena e negra.

Dentre os destaques da plataforma, estão: Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), clássico de Glauber Rocha; o documentário Garrincha, Alegria do Povo (1962); e a comédia romântica O Casamento de Romeu e Julieta (2004).

Disponibilização em três etapas

O Itaú Cultural Play foi planejado para ser compatível com diferentes meios digitais. Mas essa disponibilidade se dará de forma gradativa. Em um primeiro momento, ele só pode ser acessado via navegador. A próxima etapa são as lojas do Android e do iOS. Por fim, terá um aplicativo para Smart TV. A expectativa é que todas as fases sejam cumpridas até 19 de setembro.