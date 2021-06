Anguilla isenta turistas vacinados de pagarem taxa de US$ 300

Redação

Do Rota de Férias



23/06/2021 | 07:56



Ficou mais barato viajar para Anguilla. Isso porque a ilha do Caribe anunciou um benefício exclusivo para turistas vacinados (com as duas doses das opções que requerem duas aplicações ou com uma de dose única). Caso tenham sido totalmente imunizadas ao menos três semanas antes da chegada ao destino, essas pessoas não precisaram mais pagar a taxa de US$ 300 dólares (em torno de R$ 1.510, na cotação atual) para entrarem no país a partir de 1º de julho.

Anguilla isenta turistas vacinados de taxa

A taxa havia sido estipulada pelo governo de Anguilla durante a pior fase da covid-19 no país. Assim como a reabertura das fronteiras no mês passado, a isenção no pagamento adicional para quem está totalmente vacinado é mais um marco na retomada do turismo no destino.

A ilha continua a exigir um teste rt-PCR (reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa) negativo feito até cinco dias antes da chegada. Além disso, ainda é necessário fazer o cadastro prévio no site oficial do Turismo de Anguilla.

Também a partir de 1º de julho, todas as restrições na movimentação de turistas totalmente vacinados na ilha serão extintas, o que deve dar mais autonomia aos viajantes que buscam curtir o local.

Reserva aqui os melhores hotéis e resorts no Caribe – Veja todos os detalhes e confira os preços e as opiniões dos hóspedes.

Abaixo, veja as regras em vigor atualmente e o que muda a partir de julho.

Protocolos de segurança em Anguilla até 30 de junho de 2021

Se você já estiver vacinado, sua permanência preventiva na bolha está reduzida para 7 dias (antes, eram 14 dias).

Solicite a aprovação de entrada no site oficial.

Se você estiver vacinado, não será mais necessário comprovante de seguro saúde.

Os viajantes vacinados e não vacinados devem submeter-se a um teste rt-PCR (reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa) para covid-19 feito de 3 a 5 dias antes da data de chegada. Eles também devem ser testados na chegada e no final da suas estadias de precaução.

Famílias e grupos multigeracionais com viajantes não vacinados e vacinados permanecerão instalados no meio de hospedagem por 10 ou 14 dias, usando apenas serviços de curta duração aprovados.

Grupos de 10 ou mais pessoas planejando realizar reuniões, como conferências ou casamentos, devem estar totalmente vacinados para entrar em Anguilla.

Visitantes de curta duração agora podem usar os serviços de Spa, Fitness Center e Cosmetologia se ambas as partes estiverem totalmente vacinadas.

O teste de Antígeno Rápido Covid-19 não pode ser usado para entrar em Anguilla ou sair da quarentena.

As taxas de inscrição serão de US$ 300 para o primeiro viajante e US$ 200 para cada viajante adicional.

Protocolos de segurança em Anguilla a partir de 1º de julho

Se você for elegível para receber uma vacina de covid-19, deve estar vacinado ao entrar em Anguilla.

Turistas vacinados poderão circular livremente por toda a ilha, a todo momento.

Viajantes vacinados não serão testados na chegada.

Viajantes vacinados não precisarão mais apresentar comprovante de seguro.

Viajantes vacinados não precisarão mais pagar taxas de entrada.

Todos ainda devem solicitar permissão de entrada no site oficial.

Viajantes devem apresentar um teste rt-PCR (reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa) para covid-19 negativo feito de 3 a 5 dias antes da chegada.

Viajantes devem apresentar comprovante de vacinação no momento da chegada.

Famílias multigeracionais ou grupos com indivíduos que não são elegíveis para a vacina poderão circular livremente por toda a ilha, a todo momento. Todos no grupo precisarão de um teste rt-PCR (reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa) negativo feito de 3 a 5 dias antes da chegada e podem ser testados na chegada e, posteriormente, durante sua estadia (os testes podem estar sujeitos a uma taxa).

PLANEJE SUA VIAGEM PARA CAMPOS DO JORDÃO

Agora que você já sabe como funciona o benefício oferecido por Anguilla aos turistas vacinados, é importante planejar uma série de detalhes para conhecer o país. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.