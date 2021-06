Locais de vacinação: Google adiciona mais cidades à sua plataforma de informações

Da Redação

23/06/2021 | 07:18



Desde abril, é possível consultar diretamente no Google Maps e na Busca do Google locais de vacinação contra o coronavírus. Nas plataformas, usuários encontram os mais próximos de onde eles estão, nas capitais brasileiras.

Ontem (23), o Google expandiu o serviço, adicionando locais de vacinação contra o coronavírus e oferecendo mais informações. A funcionalidade passou a ficar disponível em mais 36 cidades espalhadas pelo país (veja abaixo a lista completa). O objetivo da empresa é adicionar mais localidades em breve.

Para saber quais são os locais de vacinação contra o coronavírus mais perto de você, basta digitar, por exemplo, “vacina covid perto de mim”, “vacina covid” ou “onde vacinar contra covid na %city%”. Ao lado dessas informações, há também detalhes informados pelos órgãos governamentais locais, como o acesso ou não a grupos específicos, a disponibilização da modalidade drive-thru ou a necessidade de agendamento.

Locais de vacinação contra o coronavírus

Para reunir os dados sobre postos de imunização contra a doença no Brasil e disponibilizá-las na ferramenta, o Google trabalha com parceiros locais e fontes oficiais como as secretarias de saúde e agências sanitárias. É importante ressaltar que esses dados variam de acordo com o município e podem mudar com bastante frequência, estando sujeitos às instruções disponibilizadas publicamente por cada autoridade local de saúde.

As pesquisas por “vacinas perto de mim” aumentaram globalmente 5 vezes desde o início do ano. Nesse sentido, as novas funcionalidades do Google Maps, vêm reforçar os esforços da empresa para ajudar as pessoas a encontrarem informações precisas, confiáveis e atualizadas sobre a imunização contra a Covid-19. A funcionalidade está disponível em iOS e Android e também na versão para computador.

Cidades onde o recurso locais de vacinação contra o coronavírus já está disponível:

Aracaju – SE

Belém – PA

Belo Horizonte – MG

Boa Vista – RR

Brasília – DF

Campinas – SP

Campo Grande – MS

Cuiabá – MT

Curitiba – PR

Florianópolis – SC

Fortaleza – CE

Goiânia – GO

Guarulhos – SP

João Pessoa – PB

Macapá – AP

Maceió – AL

Manaus – AM

Natal – RN

Palmas – TO

Porto Alegre – RS

Porto Velho – RO

Recife – PE

Rio Branco – AC

Rio de Janeiro – RJ

Salvador – BA

São Gonçalo – RJ

São Luís – MA

São Paulo – SP

Teresina – PI

Vitória – ES

Novas cidades onde o recurso locais de vacinação contra o coronavírus passa a ficar disponível: