Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, seguindo NY, após comentários de Powell

23/06/2021 | 07:05



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 23, seguindo o tom positivo de Wall Street, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, voltou a avaliar ontem que o salto na inflação dos EUA é provavelmente temporário, ajudando a aliviar temores sobre retirada de estímulos monetários.

O Hang Seng avançou 1,79% em Hong Kong hoje, a 28.817,07 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi subiu 0,38% em Seul, a 3.276,19 pontos, e o Taiex se valorizou 1,53% em Taiwan, a 17.336,71 pontos.

Na China continental, o dia também foi de ganhos. O Xangai Composto teve alta de 0,25%, a 3.566,22 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,79%, a 2.427,38 pontos.

Exceção, o índice japonês Nikkei terminou o pregão em Tóquio com perda marginal de 0,03%, a 28.874,89 pontos, após saltar mais de 3% ontem.

Na terça-feira, os mercados acionários de Nova York subiram de forma generalizada, com recorde do Nasdaq, após Powell reiterar que a inflação nos EUA deverá perder força, após atingir máxima em 13 anos no mês passado, e descartar a hipótese de uma elevação "preventiva" de juros.

A ansiedade nos mercados globais cresceu desde a semana passada, quando o Fed sinalizou que poderá antecipar o início do processo de alta de juros de 2024 para 2023.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após a adoção de novas restrições de combate a covid-19 em Sydney, cidade mais populosa do país. O S&P/ASX 200 caiu 0,60%, a 7.298,50 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).