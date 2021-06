Restituição IRPF 2021: veja se você está no 2º lote

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



23/06/2021 | 06:48



A partir de hoje (23), a Receita Federal abre consulta para o 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2021 (IRPF 2021). Nessa leva, entram os contribuintes que enviaram a declaração até 21 de março deste ano e grupos prioritários específicos – professores, idosos, pessoas com doença grave, deficiência mental ou física.

Para saber se você já tem direito à restituição do Imposto de Renda 2021, acesse o site da Receita Federal e preencha com seus dados. O endereço é simplificado é https://is.gd/Gmz3ol.

É possível também consultar se a restituição do Imposto de Renda 2021 por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. A versão para Android pode ser baixada em https://is.gd/IEODOZ. Para iPhone, o endereço do app na loja da Apple é https://is.gd/fMosb5.

O Governo Federal mantém, ainda, uma página especial com informações sobre o IRPF 2021. Ela está em https://is.gd/lKAIco. As restituições são pagas, com exceção dos grupos prioritários, por ordem de entrega da declaração. Confira, abaixo, o calendário seguido pela Receita Federal.