Após ser trocada de tribo, Íris Stefanelli é eliminada e Rafael Infante estreia novo quadro; saiba o que rolou no sétimo episódio de No Limite!

23/06/2021 | 01:10



O sol raiou e uma grande novidade pairou sobre a Praia Brava! Além dos costumeiros desafios do No Limite, estreou nesta terça-feira, dia 22, o novo quadro de Rafael Infante, o Sem Limites. Bastante parecido com a vibe do CAT BBB, com Rafael Portugal, o humorista reuniu os melhores momentos da edição e alfinetou os ex-BBBs, dando um novo olhar para cada episódio do reality.

Fazemos a seleção dos melhores vídeos, os que mais combinam com a edição, com olhar aguçado para o que pode render bons papos. Também acompanhamos o que o pessoal da internet falou, o que está engajando, e vamos tendo ideias a partir daí, revelou Rafael.

No entanto, como nem tudo são flores, após a eliminação de Gleici, os participantes também tiveram que suar bastante nessa etapa do jogo. Logo na primeira prova, a tribo Carcará teve que escolher um dos seus integrantes para mudar de time, já que Calango estava desfalcada. Em votação aberta, Íris e Gui Napolitano ficaram empatados, mas a ex-BBB7 foi a escolhida para competir na equipe adversária.

- Por mais que ela tivesse ido bem nas funções, a formação mais forte era aquela, para as provas seguintes, disse Paula.

Na Prova do Privilégio, as tribos precisaram atravessar um circuito, com bolas sendo arremessadas, para completarem uma fileira do painel com cinco delas. Assim como na semana anterior, Carcará jogou com sangue nos olhos, garantindo a vitória e os mimos de sobrevivência.

- Mesmo a gente tendo uma integrante não foi tão bacana (...) e já estamos com quatro derrotas seguidas, disparou André.

Por outro lado, Íris não perdeu tempo e se enturmou com a nova equipe - fofocando da antiga. Quem nunca, não é mesmo?

- O Gui é lindo, mas é um meninão, não gosta de tomar banho, Zulu não gosta. Viegas gosta, mas fica calado. Ali tá valendo um banho para não ser votado. Eles falam de jogo 24h. Tá valendo tudo, disse a loira.

Sobre Zulu, ela entregou o relatório completo:

- Ele tem 41 anos, dor na perna, dor no braço. Não pensem que ele é forte porque ele não é. Ele tem mais poder de mente do que força física.

Durante a Prova da Imunidade, a disputa foi acirradíssima! O objetivo era lançar sacos de areia nos cestos a partir de um trampolim e, mais uma vez, Carcará fez bonito ao acertar os cinco sacos primeiro, mandando a outra tribo para o Portal da Eliminação. Íris levou um baita puxão de orelha dos colegas logo depois de se ajoelhar para rezar no meio da prova e foi eliminada. Eita... Parece a loira não estava tendo o seu melhor dia!

- Eu fui mentalizar e acabei atrapalhando vocês. Eu faço isso em todas as provas

- Agora eu entendi o motivo de você tretar tanto com a outra equipe. Você ataca demais!, Kaysar soltou o verbo.