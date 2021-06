A terceira onda

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 23:59



Enquanto os programas de imunização contra a Covid-19 patinam, na esteira da falta de vacinas suficientes, o Brasil começa a sentir os efeitos da terceira onda de contaminação pelo novo coronavírus. No Grande ABC, que tem a segunda pior taxa de transmissão da doença de todo o Estado de São Paulo, a situação é preocupante. Os casos, tanto de infecção quanto de mortes, não desaceleram. Muito pelo comportamento quase suicida da população, que tem dificuldade para respeitar os protocolos de proteção, como o uso de máscara facial, a higienização frequente das mãos e a manutenção do distanciamento físico.



Levantamento com base nos dados da pandemia em território paulista mostra que a taxa de reprodução do novo coronavírus nas sete cidades do Grande ABC atinge o número de 1,58, a significar que cada grupo de 100 contaminados é capaz de infectar outras 158 pessoas. A proporção é a segunda pior do Estado, ficando atrás apenas da verificada na região de Registro, no Interior, com 1,67. Isso significa que a proliferação do agente causador da Covid-19 está totalmente fora de controle, como indica qualquer numeração maior que 1.



A situação é bastante temerária. Se nada for feito para estancar o crescimento dos índices, existe risco iminente de os municípios enfrentarem, muito em breve, colapso do sistema de atendimento aos doentes com coronavírus – como já ocorreu nos primeiros meses deste ano. Há apenas duas maneiras de manter a situação sob controle: vacinação em massa e obediência cega às regras sanitárias.



Como o primeiro item está seriamente comprometido, por uma série de razões, inclusive a demora do governo federal em reservar doses de imunizantes para os brasileiros, resta aos moradores do Grande ABC seguirem o segundo. Se cada um dos cidadãos que habitam os sete municípios fizer a sua parte, com esmero, a velocidade de transmissão do novo coronavírus vai ser automaticamente reduzida. Em tempos de poucas vacinas, trata-se de comportamento fundamental para reduzir a tragédia da terceira onda.