Flamengo tem retornos de Pedro e Thiago Maia e despedida de Gerson

22/06/2021 | 21:47



O técnico Rogério Ceni confirmou nesta terça-feira os retornos de Pedro e Thiago Maia ao Flamengo para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta, pela sexta rodada do Brasileirão. Os dois foram incluídos na lista de relacionados, que conta pela última vez com a presença do volante Gerson. O jogador fará sua despedida do Fla nesta quarta.

O atacante Pedro volta ao time após ser desfalque nos últimos três jogos. Ele estava afastado por ter contraído a covid-19. Recuperado, o jogador já vinha treinando normalmente nos últimos dias, à espera de finalizar o tempo da quarentena.

Thiago Maia, por sua vez, está longe dos gramados há sete meses, em razão de uma grave lesão no joelho. O volante deve começar no banco de reservas nesta quarta, mas pode ganhar uma chance no decorrer do jogo para ganhar ritmo. O jogador será o substituto natural de Gerson, que está de saída para o Olympique de Marselha.

Gerson vai se apresentar ao clube francês já nesta quinta, após se despedir do Fla na quarta, com homenagens da torcida. Nesta terça, ele participou do seu último treino com a camisa rubro-negra e não escondeu as lágrimas ao fim da atividade.

"Fico emocionado lembrando as coisas que eu já passei na vida e agora poder escutar palavras de pessoas muito importantes, que são referências dentro e fora de casa, ídolos para muitas pessoas. São palavras que vou levar para o resto da vida e só posso agradecer", disse o volante, em entrevista à FlaTV.

Também para o canal de TV do clube falou nesta terça o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Ele revelou que o Flamengo já está à procura de reforços, principalmente para o meio-campo e ataque. Com a saída de Gerson, o time terá menos opções para o setor. "É possível que tenha contratação e o Flamengo está atrás no meio e na frente. Não é fácil e não vamos contratar por contratar."

Ele exaltou a passagem de Gerson pelo clube. "O Gerson fez o seu papel. Quando o Flamengo contrata um jogador, ele tenta, mais do que nunca, uma performance esportiva com o jogador. É uma pessoa maravilhosa, que performou, foi muito participativo nos títulos, e apareceu uma proposta muito boa para o jogador. Nada mais natural que ele procure novos ares. É uma pessoa que as pessoas têm que entender. O Flamengo recebeu uma proposta que é boa para o Flamengo e para o jogador também."