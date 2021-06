Contra Eduardo, PSB andreense se arma

Raphael Rocha



23/06/2021 | 00:01



A provável filiação do vereador Eduardo Leite, de Santo André, tem provocado reações no PSB andreense. Em litígio com o PT, Eduardo está apalavrado com o partido socialista, que lhe daria guarida para projetos eleitorais mais robustos para o futuro. Mas na legenda há dois vereadores – Toninho Caiçara e Carlos Ferreira – que também se movimentam no cenário municipal. Caiçara, por exemplo, avisou alguns colegas de Câmara e de partido que será candidato a deputado estadual no ano que vem, independentemente da filiação de Eduardo no PSB. Sua candidatura foi defendida por Ferreira.

BASTIDORES

Visita

Luis Augusto Castilho Storni, diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), visitou a sede do Diário e foi recebido pelo diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. Conversaram sobre os trabalhos da Polícia Civil no Estado. Storni elogiou a condução das ações policiais sob comando do governador João Doria (PSDB).

Encontro

Potencial candidato à presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) paulista, o advogado Leandro Sica esteve na segunda-feira em Santo André, tomando café com colegas de profissão para ouvir as demandas da categoria andreense.

Migração do crime

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, apresentou requerimento pedindo reforço do policiamento na Vila América e Vila Homero Thon. Ele já havia solicitado a medida no bairro Campestre, depois de receber muitas reclamações de moradores. Policial militar, Donetti disse ter observado a migração do crime na cidade.

Agenda

O secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM), recebeu ontem o vereador licenciado e secretário de Segurança Pública de Santo André, Edson Sardano (PSD). “Falamos sobre políticas públicas e ações que fazem a diferença na vida da nossa gente”, comentou Marangoni. O democrata tem o nome ventilado para ser candidato a deputado federal no ano que vem.

Nomeação

Ex-vereador de São Caetano, Mauricio Fernandes (PL) foi nomeado pelo prefeito Tite Campanella (Cidadania) como assessor na Secretaria de Planejamento e Gestão. Mauricio foi candidato na eleição de novembro, ficou como suplente de vereador do PL, ao receber 1.126 votos.

Novo cargo

Com a reforma administrativa sancionada pelo prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), Dheison Renan Silva foi nomeado como secretário de Governo, função criada com o projeto. A proposta foi aprovada pela casa e, a despeito de o próprio governo reconhecer erros no texto original, foi confirmada pelo Paço.

Aniversário – 1

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), celebrou 56 anos de vida e recebeu a visita do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (PSD).

Aniversário – 2

Camolesi mandou convite a todos os vereadores para comer o bolo de aniversário, em pequena reunião pela manhã, justamente quando Morando e Marcelo estavam na casa. A mensagem foi interpretada como armistício do tucano com relação à parte da bancada de sustentação, com quem andou trocando farpas nos bastidores nas últimas semanas.