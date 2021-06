Em Mauá, governo Marcelo impõe derrota a Nova Era

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 20:23



O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), impôs derrota ao presidente da Câmara, Zé Carlos Nova Era (PL), na sessão desta terça-feira e viabilizou a aprovação em definitivo da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2022. O mandário havia retirado a medida da pauta da ordem do dia, mas viu a base governista enterrar o movimento.

O Diário mostrou nesta terça que, após ser derrotado em plenário, na sessão da semana passada, na tentativa de adiar a apreciação da LDO, Nova Era decidiu usar do poder de presidente e retirou o projeto da pauta. O resultado, porém, foi um novo revés. Após articulação do Paço nos últimos dias, a base governista apresentou emenda de inclusão da medida na plenária de hoje. O texto acabou passando, em sessão longa e confusa, com 21 votos favoráveis. No fim, oposicionista Sargento Simões (Patriota), único a votar contra a medida, ficou isolado.

Além de ver a LDO ser aprovada em segundo turno, o governo Marcelo também impediu que o projeto sofresse alterações consideradas importantes, como a tentativa de restringir o poder do prefeito em transferir verbas do Orçamento por meio de decreto. Emenda de Simões que pretendia reduzir para 5% da receita o índice de remanejamento – atualmente são 20% - foi rejeitada.

A avaliação interna de governistas é a de que a nova derrota de Nova Era, que queria postergar a apreciação da LDO, escancarou certa fragilidade política do mandatário. O entendimento é o de que a emenda saiu pior que o soneto, já que o parlamentar já havia sofrido revés na sessão da semana passada, quando tentou adiar a apreciação do projeto e viu a base governista aprovar o texto em primeiro turno e sem nenhuma alteração. “Hoje o governo consolidou um apoio importante dentro da Câmara. (O resultado) Mostra que a gestão Marcelo tem uma base sólida no Legislativo para fazer as mudanças que a cidade precisa. Mandamos o recado”, avaliou o governista Getúlio Júnior (PT).