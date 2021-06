Obituário - 23 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Antônio Cittadini, 94. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal de Vargem Grande do Sul (São Paulo).

José Lopes Pereira, 94. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ortência Bento, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Temistoclides Alves de Rezende, 89. Natural de Sacramento (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Salviano Ferreira, 88. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lepori, 87. Natural de Cabreuva (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Stella de Jesus Colin, 85. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Tiburtino Soares de Oliveira, 84. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Vidueira, 84. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Josefa Silva, 84. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida dos Reis Alves, 87. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19, no hospital de campanha UABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio Cristofoli, 72. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Correia da Silva, 69. Natural de Maragogipe (Bahia) Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elvira Elisabete Domeni Macriani, 60. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Auxiliar de atendimento. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Genilda Ferreira de Menezes, 57. Natural de Pérola (Paraná). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Bezerra de Araujo, 51. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Rogério da Silva Santos, 48. Natural de Suzano (São Paulo). Residia na Vila Brizzola, em Indaiatuba (SãoPaulo). Gerente de vendas. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal Parque dos Indaiás, em Indaiatuba (São Paulo).

Daiane Amorim Balieiro, 31. Natural de Mauá. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Analista de TI. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Paulo Rogério D’Amario, 21. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Zelador. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

Cosmina Catino Sabetta, 81. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Claudio Maria Paschoal, 61. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Encarregado. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Gercilia Mariana da Silva, 93. Natural do Pilar (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Francisca Leopoldo de Matos, 89. Natural de Cedro (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Celina Madalena Bernardo, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.

Ignez Rosa da Silva, 79. Natural do Estado da Bahia. Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Genalva Francisca de Assis, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Celinalva Brito de Souza, 72. Natural de Biritinga (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Simone Regina Ferreira dos Santos, 54. Natural de Ponta Grossa (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.



M A U Á

Marcelo Lucio Rodrigues, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.