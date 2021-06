Diadema começa a vacinar pessoas entre 42 e 43 anos

da Redação



22/06/2021 | 17:59



Diadema começa a vacinar as pessoas com 42 e 43 anos contra a Covid-19 amanhã. A antecipação vai ser possível devido chegada ainda hoje de um novo lote de vacina, com mais 6.040 doses.



Quem está apto a se vacinar e ainda não tomou a primeira dose do imunizante, também deve procurar o posto de vacinação de referência. Lembrando que estão aptos a receber a primeira dose os seguintes grupos prioritários: pessoas acima de 44 anos e sem comorbidades, as pessoas com comorbidades previstas pelo Ministério da Saúde acima de 18 anos, profissionais da educação acima de 18 anos (desde que tenha cadastro no site Vacina Já Educação aprovado e tenha recebido o QR Code), gestantes em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias) acima dos 18 anos e Pessoas com Deficiência Permanente (PCD), entre 18 a 59 anos.



Não será necessário realizar agendamento. Basta o usuário comparecer à unidade de referência, das 8h30 às 16h, e, no momento da vacinação, apresentar o documento de identificação pessoal e comprovante de residência de Diadema ou carteirinha da UBS.



Se possível, a Secretaria de Saúde recomenda ainda fazer o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br (não é obrigatório), pois agiliza no processo de digitação das doses aplicadas pelo município no sistema do Governo do Estado de São Paulo. O cadastro é rápido e basta preencher alguns dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail.



A ida aos postos de vacinação deve acontecer de maneira gradual, evitando aglomerações e respeitando os protocolos sanitários vigentes, como uso correto de máscara de proteção individual, higienização das mãos e distanciamento físico.



Segundas doses

As pessoas elegíveis para receberem a segunda dose também devem procurar a unidade de referência para garantir a imunização e completar o esquema vacinal.

Para garantir a dose, além dos documentos citados acima, será necessário apresentar o comprovante da D1 feita em um dos postos de Diadema.



Balanço da Vacinação

Diadema aplicou até essa segunda-feira (22), 172.280 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 132.864 primeiras doses e 39.416 segundas doses.