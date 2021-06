Argentina anuncia pagamento parcial a Clube de Paris e estende prazo

22/06/2021 | 18:01



O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, afirmou nesta terça-feira que o país chegou a um acordo com o Clube de Paris para fazer um pagamento parcial, de US$ 430 milhões, e estender o prazo de negociações de sua dívida com os países desse grupo, até 31 de março de 2022, para buscar "uma reestruturação mais permanente". Durante entrevista coletiva, a autoridade disse também que a Argentina continuará a fazer um esforço para conseguir fechar um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Guzmán afirmou que o governo do presidente Alberto Fernández busca colocar a dívida em trajetória sustentável, nesses diálogos.

Ele comentou que as conversas com o FMI têm sido "construtivas", sem mencionar eventual prazo para um acordo nesse caso.

O acordo anunciado nesta terça-feira é relativo a uma dívida de US$ 2,4 bilhões com o Clube de Paris, que venceu no fim de maio.