Ribeirão Pires vacina pessoas com 43 e 41 anos

Yara Ferraz



22/06/2021 | 17:33



A partir de amanhã, Ribeirão Pires vacina as pessoas com 43 anos. Na quinta-feira será a vez das pessoas com 41 anos ou mais. A imunização acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco,193), das 8h às 16h, tanto para pedestres quanto em formato drive thru.

Para a imunização, é necessário a apresentação do CPF, comprovante de residência de Ribeirão Pires e cadastro impresso no site “Vacina Já”.

Trabalhadores da Indústria

Trabalhadores das indústrias e construção civil de Ribeirão Pires, ou apenas residentes da cidade e que trabalham em outros Municípios, também estão aptos à imunização, cumprindo a regra da faixa-etária, sendo 43 na quarta e 41 na quinta-feira.

Para a imunização desta categoria, será necessária a apresentação do CPF, RG, Comprovante de Residência, cadastro impresso no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br) e cópia de um documento que comprove a atuação do trabalhador na área da indústria: holerite, carteira de trabalho, declaração de serviço emitida pelo RH, contendo nome, endereço da empresa, assinatura e carimbo, CNPJ e cargo do trabalhador, contracheque com o documento de identidade ou crachá funcional.

Título de Eleitor serve como comprovante de residência

Desde a última segunda-feira, dia 21, a Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires está aceitando como comprovante de residência a apresentação do título de eleitor da pessoa ou o E-Título. A medida visa atender àqueles munícipes que por algum motivo não possuem comprovante de residência em seu nome.