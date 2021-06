Chaves irá ganhar remake com elenco infantil pela Disney+

22/06/2021 | 17:10



De acordo com o jornal argentino Clarín, o fenômeno Chaves irá ganhar um remake pela Disney+! A nova versão da série, que completa 50 anos de idade em 2021, deverá ser anunciada oficialmente na próxima semana.

Segundo o veículo, o Grupo Chespirito, que detém os direitos da série original, teria fechado um acordo com a Disney. Intitulada A Vila do Chaves, a produção contará com elenco infantil e possui contrato para duas temporadas - que poderá ser estendido, de acordo com a adesão do público.

Entretanto, apesar das informações do jornal, Roberto Goméz Fernandez, filho de Roberto Bolaños, negou qualquer parceria com a Disney ou outra produtora norte-americana.

- Projetos de animação, sim, temos considerado e estão em desenvolvimento, porém estamos desenvolvendo-os por nossa conta, com nossa produtora, pois eles ainda não têm destinatário.