São Paulo enfrenta Vasco e Santos pega Juazeirense nas oitavas da Copa do Brasil

22/06/2021 | 16:44



O São Paulo enfrenta o Vasco, enquanto o Santos pega o Juazeirense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois times paulistas fazem a primeira partida em casa. O sorteio foi feito, nesta terça-feira, na sede da CBF, no Rio. Segundo o calendário da entidade, esta fase começará no próximo mês. Os duelos de ida estão previstos para os dias 28, 29 e 30 de julho. Os de volta acontecerão em 4, 5 e 6 de agosto.

O Flamengo, atual campeão brasileiro, vai ter pela frente o ABC, enquanto Fluminense x Criciúma será outro duelo. O Grêmio, único representante do Rio Grande do Sul, terá como rival o Vitória, já o Bahia vai disputar uma vaga nas quartas de final com o Atlético-MG.

CRB e Fortaleza vão disputar o único clássico nordestino desta fase, que ainda vai colocar frente a frente Athletico-PR e Atlético Goianiense.

Cada um dos 16 participantes receberá R$ 2,7 milhões pela presença nesta fase da competição. A Copa do Brasil pagará R$ 54 milhões ao time campeão. O vencedor também ganha vaga na Libertadores da América.

Confira os confrontos das oitavas da Copa do Brasil, com o primeiro time fazendo o duelo inicial em casa: São Paulo x Vasco, Criciúma x Fluminense, Vitória x Grêmio, Fortaleza x CRB, Flamengo x ABC, Athletico-PR x Atlético Goianiense, Atlético-MG x Bahia e Santos x Juazeirense.