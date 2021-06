Bia Haddad e Wild estreiam com vitória no qualifying de Wimbledon

22/06/2021 | 16:22



Os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild estrearam com vitória no qualifying de Wimbledon, nesta terça-feira. Ambos precisam de mais dois triunfos para alcançar a chave principal do Grand Slam britânico, disputado em Londres. Já João Menezes, classificado para a Olimpíada, e Felipe Meligeni Alves foram eliminados logo nesta primeira rodada.

Bia Haddad avançou no quali ao superar a ucraniana Daria Snigur, campeã juvenil de Wimbledon em 2019, por 3/6, 6/2 e 6/4. A brasileira é a atual 188ª do mundo, enquanto a rival ocupa o 207º posto. Na segunda rodada, a brasileira vai encarar a belga Ysaline Bonaventure, 128ª do ranking.

A partida desta terça marcou o retorno de Bia a um Grand Slam. Ela não competia num torneio deste nível desde 2019, quando se destacou em Wimbledon ao eliminar a ex-número 1 do mundo Garbiñe Muguruza e avançar até a segunda rodada. Logo depois ela sofreu punição por doping, que encerrou de forma precoce sua temporada 2019.

No masculino, somente Thiago Wild venceu nesta terça. O atual número 2 do país e 127º do mundo superou o alemão Tobias Kamke, 234º do ranking, por duplo 6/4. Foi sua primeira vitória na grama como profissional. Seu próximo adversário será o argentino Marco Trungelliti. Wild busca sua segunda participação em chave principal de Slam. No ano passado, entrou no US Open, e foi eliminado na estreia.

Já João Menezes se despediu de forma precoce em Londres. Ele foi batido pelo local Jack Pinnington Jones, por 6/4 e 6/3. O jogo marcou a estreia do brasileiro na grama de Wimbledon. Menezes ainda busca sua primeira participação numa chave principal de Grand Slam.

"Embora tenha enfrentado um convidado, com ranking alto, é sempre muito duro jogar com tenistas locais aqui, pois eles estão acostumados com a grama", comentou o tenista. "Mas fiquei muito feliz de poder jogar Wimbledon, uma experiência muito boa, na grama. Agora, finalizada a gira, é voltar para casa, descansar, voltar aos treinos e seguir trabalhando em busca dos resultados."

Outro a competir na grama nesta terça foi Felipe Meligeni Alves. O sobrinho de Fernando Meligeni foi superado pelo argentino Francisco Cerundolo por 6/4 e 6/2. Felipe também fez sua estreia na grama de Wimbledon, também em busca de sua primeira participação numa chave principal de Slam.

Por enquanto, o Brasil tem apenas uma vaga garantida na chave principal de simples em Londres. Thiago Monteiro entrou direto, pelo ranking.