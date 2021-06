Após lesão e 8 meses de afastamento, Sánchez volta a ser relacionado no Santos

22/06/2021 | 15:49



O técnico Fernando Diniz terá um reforço de peso no Santos para o jogo contra o Grêmio nesta quinta-feira, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. Trata-se do uruguaio Carlos Sánchez, relacionado para a partida fora de casa. O experiente volante não entra em campo há quase nove meses.

Referência no meio-campo santista nos últimos anos, o jogador de 36 anos não entra em campo desde 1º de outubro, quando sofreu rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em partida contra o Olimpia, do Paraguai. A lenta recuperação, que envolveu cirurgia, só foi finalizada nas últimas semanas.

Totalmente reabilitado, o volante participou de jogo-treino no dia 3 deste mês. Desde então, acelerou o trabalho físico para estar em condições de voltar a defender o Santos em partidas oficiais. O duelo contra o Grêmio será sua primeira oportunidade. Se jogar, deve entrar somente no segundo tempo para ganhar ritmo.

Na reta final de sua recuperação, o uruguaio agilizou as negociações com o clube e acertou a renovação do seu contrato até 22 de julho de 2023. Assim, ganhou moral para tentar se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do clube santista. Atualmente, é o segundo na lista, com 25 gols.

A lista de relacionados do Santos também tem o volante Alison, que volta ao time após cumprir suspensão no clássico com o São Paulo, no domingo. Já o goleiro John é desfalque Cert porque sofreu uma entorse no joelho direito.

Uma possível escalação do Santos para esta quinta tem João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.