Casa Branca anuncia pacote de US$ 8 bi em resgate para aeroportos nos EUA

22/06/2021 | 15:05



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou nesta terça-feira um pacote federal de apoio para aeroportos, no âmbito do Plano de Resgate Americano. As verbas, no valor de US$ 8 bilhões, terão como objetivo o pagamento de salários e outros débitos, além de gastos em infraestrutura.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz indicou recuperação no setor, com "três vezes mais americanos viajando agora do que no mesmo período do ano passado".

Segundo Psaki, a retomada ocorreu em grande parte pelo sucesso da vacinação no país.

Questionada sobre a falha em cumprir com a meta de 70% dos adultos vacinados até 4 de julho, anunciada pela Casa Branca, a porta-voz afirmou que "não vemos como algo que deu errado, era um objetivo ambicioso", sugerindo que "esperamos completar algumas semanas depois". Na visão da democrata, o processo de imunização das pessoas mais jovens foi mais difícil, e o governo tem uma série de novas iniciativas para lidar com tal público.

Indagada sobre o conteúdo da conversa da segunda-feira do presidente Joe Biden com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, a porta-voz não ofereceu detalhes, sugerindo que o conteúdo foi o que estava programado.

Sobre o pacote de infraestrutura, Psaki indicou que as conversas estão seguindo com ambos os partidos, incluindo tratativas com senadores.