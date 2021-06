Por que vale a pena fazer apostas online?

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2021 | 13:18



As apostas esportivas já existem há muito tempo. Agora, elas passam por um grande processo de adaptação para o mundo online. Isso fez com que fossem colocadas na mesa as vantagens e desvantagens de cada modelo. Neste artigo, você descobre os motivos pelos quais as pessoas estão apostando cada vez mais pela internet.

Benefícios da aposta online

– Elas podem ser feitas 24 horas por dia, sem a necessidade de esperar até o dia seguinte para saber como terminaram as apostas. Nessa dinâmica, é possível descobrir quais são as chances da sua aposta e saber quanto você ganhou em poucos segundos.

– Você não precisa se preocupar em ter ou não acesso, pois a plataforma fica aberta o dia todo para que não seja possível perder a janela de apostas.

– Não é preciso ficar em filas para fazer as apostas. Você não terá o estresse de esperar que outras pessoas terminem seus jogos. E ainda não dependerá mais da quantidade de funcionários trabalhando no balcão.

– A segurança de alto nível é uma necessidade básica nos sites de apostas online. Por isso, existem muitos processos para proteger suas informações pessoais e transações financeiras. Plataformas confiáveis, como a LVbet, fazem grandes investimentos para que seus sistemas de segurança forneçam o melhor serviço aos clientes.

– A conveniência de apostar online permite fazê-lo de qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer notebook ou smartphone conectado à internet. Isso também significa que não é necessário se arrumar e sair para fazer a aposta em algum lugar da cidade. Fato que é especialmente conveniente durante períodos em que acontecem campeonatos e Olimpíadas, e os escritórios de apostas podem estar lotados.

– Existem muitos sportsbook online que oferecem bônus especiais para novos jogadores. Você pode fazer a primeira aposta e obter um bônus, ou aproveitar os bônus de recarga e apostar mais de uma vez sem risco.

– A interação social está viva em sites de apostas esportivas. Existem muitos lugares para interagir com outras pessoas. Um exemplo são os fóruns, nos quais você pode postar suas opiniões sobre times de liga ou compartilhar ideias a respeito de apostas que já foram feitas.

– As plataformas também garantem seu anonimato – em comparação aos escritórios de apostas e cassinos. Muito conveniente para quem prefere não compartilhar seus hábitos de apostas com amigos e familiares.

– Pela Internet, você também tem mais opções de esportes para apostar em um número ilimitado de eventos. Quando você está online, há muitos jogos diferentes à disposição, incluindo futebol americano da NFL, corrida de cavalos e até o Campeonato Mundial de Barba e Bigode.

– Em um sportsbook, você está limitado a apostas diretas no resultado dos jogos. Mas, online, há uma opção para diferentes tipos de apostas, como acumuladas ou acima/abaixo. Muitas delas oferecem probabilidades mais favoráveis do que apostar contra uma equipe de maneira tradicional.

Desvantagens das apostas no local

– Impostos: se você quiser apostar pessoalmente, geralmente há a cobrança de impostos sobre os ganhos. Mas sites de apostas online não estão sujeitos ao mesmo requisito de tributação que os escritórios.

– Localização: ir até um escritório de apostas pode demandar não apenas tempo, mas dinheiro para o deslocamento – em especial se ele for mais afastado da cidade.

– Endereço estranho: geralmente, os escritórios de apostas ficam em locais estranhos, como dentro de prédios comerciais ou atrás de um bar incompleto.

– Sem anonimato: quando você aposta pessoalmente, não há anonimato. Se você quiser manter a sua prática de apostas em segredo, pode ser difícil se alguém o viu no local.

– Multidões: durante grandes jogos, os escritórios podem ficar lotados. Fato que torna o lugar mais desconfortável e desagradável – especialmente quando muitos apostadores assistem aos jogos nas telas.

– Tudo na pressa: quando você aposta pessoalmente, há um tempo limitado que se tem permissão para fazer suas apostas antes que eles fechem as portas para o jogo. Se alguém fez todas as apostas antes de você, você não terá nenhuma chance e isso pode ser muito frustrante.

– Pouca segurança: na casa de apostas, as pessoas podem ter acesso às suas informações pessoais ou ao modelo do seu carro, por exemplo. Isso pode favorecer que você seja vítima de roubo de identidade.

Coloque na balança

É verdade que apostar em um escritório tem seu charme, mas a comodidade e a segurança são bastante limitadas nessa modalidade. Apostar online, entretanto, garante a sua privacidade e ainda permite que você tenha acesso a uma variedade muito maior de esportes – além de economizar seu tempo e dinheiro.