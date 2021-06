Com lesão no joelho direito, goleiro John desfalca o Santos contra o Grêmio

22/06/2021 | 13:02



O goleiro John virou uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz visando o confronto desta quinta-feira, em Porto Alegre, contra o Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 31 sentiu a pancada no joelho direito depois de uma dividida com o volante Wellington, do São Paulo, no clássico de domingo, e foi reavaliado pelo departamento médico do clube, que constatou uma entorse no local e já definiu o desfalque dele.

"Após a realização de exames na tarde da última segunda-feira (21), o goleiro John teve constatada uma entorse no joelho direito. O atleta passará por tratamento intensivo, com a utilização de câmara hiperbárica, e será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Santos FC. Para seguir tratando no CT Rei Pelé, John será poupado da viagem para Porto Alegre", informou o clube em um comunicado oficial nas redes sociais.

Em razão do choque, sofrido aos 51 minutos da segunda etapa, John permaneceu em campo mesmo sem condições, e aos prantos, pois Fernando Diniz já havia realizado as cinco substituições permitidas. Apesar da pancada, o goleiro santista se viu obrigado a sair nos pés dos atacantes são-paulinos em duas oportunidades antes do apito final.

Ao término da partida, Fernando Diniz foi ao encontro de John ainda dentro de campo para elogiar o goleiro. "Fui para parabenizá-lo pela dedicação, força de vontade e pelo momento que está vivendo", disse o treinador.