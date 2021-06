São Bernardo antecipa vacinação em pessoas com 43 e 44 anos

Da Redação



22/06/2021 | 12:57



A Prefeitura de São Bernardo antecipa para amanhã a vacinação para pessoa de 43 e 44 anos. A cidade já ultrapassa a marca de 400 mil doses aplicadas e contabiliza 95% de utilização das vacinas recebidas contra a Covid-19, de acordo com levantamento realizado pelo Governo do Estado.

Para a nova faixa etária, o agendamento está disponível a partir desta terça-feira (11) pelo portal do município (www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus) ou pelo aplicativo São Bernardo na Palma da Mão. O método adotado desde o início, fez com que o município otimizasse as doses recebidas, conforme explica o prefeito Orlando Morando. “O cadastro e agendamento prévios nos permitem dimensionar a quantidade de doses que serão aplicadas no dia. Esse planejamento envolve toda a nossa rede de Saúde, desde o armazenamento, a logística e a aplicação, sempre com o objetivo de minimizar as sobras e evitar qualquer desperdício. O resultado aparece, com mais vacina no braço da nossa população”, declarou.

POSTOS AVANÇADOS - O município mantém a imunização nos cinco postos avançados, sendo um deles em sistema drive-thru, no Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) e os demais sem a necessidade do veículo: no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), no Ginásio Poliesportivo do Jardim das Orquídeas (Estrada do Poney Club, 90, Alvarenga), Ginásio Poliesportivo do Riacho Grande (Rua Marcílo Conrado, 210, Riacho Grande) e no Clube dos Meninos (Av. Caminho do Mar, 3222, Rudge Ramos), com funcionamento das 8h às 12h e das 13h às 17h.

DEMAIS GRUPOS - Moradores de 45 a 49 anos recebem a vacina em São Bernardo desde a última segunda-feira (21/06). Além deles, as doses seguem sendo aplicadas também para a população de 50 a 59 anos, gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais, com e sem comorbidades, pessoas com comorbidades de 18 a 39 anos, pessoas com deficiência de 18 anos ou mais, idosos de 60 a 79 anos, profissionais de Saúde e de Educação com 18 anos ou mais. Para consultar a disponibilidade de datas e horários, os munícipes destes grupos e faixas etárias devem entrar no site da Prefeitura de São Bernardo