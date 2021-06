Compras de aços planos sobem 0,1% em maio ante abril, mostra Inda

22/06/2021 | 12:59



O Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) informou que as compras de aços planos em maio no País chegaram a 345,6 mil toneladas, o equivalente a uma alta de 0,1% em relação a abril e crescimento de 74,1% na comparação com maio do ano passado.

Por sua vez, as vendas de aços planos em maio foram de 320,3 mil toneladas, queda de 6,6% quando comparada a abril e alta de 52,7% frente a maio do ano passado.

Em número absoluto, o estoque subiu 3,5% na comparação de maio com abril, atingindo o montante de 738,4 mil toneladas. O giro de estoque fechou em 2,3 meses.

As importações totalizaram 188,9 mil toneladas, expansão de 50,7% ante abril e alta de 152,5% ante maio do ano passado.

O Inda informou ainda que, para junho de 2021, a expectativa da rede associada é de que as compras permaneçam iguais a maio, enquanto as vendas tenham uma queda de 6%.