6 curiosidades sobre Campos do Jordão

Com temperaturas baixas no inverno e amenas no verão, Campos do Jordão, no interior de São Paulo, conta com uma série de atrações charmosas, como a arquitetura europeia e os restaurantes românticos. Abaixo, confira algumas curiosidades sobre o destino.

Curiosidades sobre Campos do Jordão

1. Graciosidade em diferentes materiais

Apesar de se basearem nas construções típicas da Alemanha, as casas em enxaimel de Campos do Jordão não são construídas a partir do encaixe de diversas hastes de madeira. Elas fogem do convencional e levam manterias como blocos de taipa, barro e pedra.

2. Município mais alto do País

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campos do Jordão tem uma altitude máxima de 1.628 metros – a maior do País. No Pico do Itapeva é possível admirar 15 cidades da região do Vale do Paraíba. O local também abriga um laboratório de pesquisa de raios cósmicos, montado pela Força Aérea Brasileira (FAB).





3. Número um em música erudita

Anualmente, em julho, jordanenses e visitantes podem se reunir para ouvir o melhor da música clássica na cidade. Isso porque o destino recebe o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o maior da América Latina. Nos dias de evento, é possível assistir a concertos gratuitos em lugares como a Praça da Vila Capivari e o Auditório Cláudio Santoro. Além disso, o programa é reconhecido por seu programa pedagógico, que concede aulas e bolsas de estudos a jovens músicos.

4. Origem portuguesa

Apesar de apresentar inúmeros aspectos que remetem a países como Suíça ou Alemanha, Campos do Jordão foi fundada por um português, em 1874. Ele se chamava Matheus da Costa Pinto.

5. Hotel mal-assombrado

Quem curte lendas urbanas assustadoras já deve ter ouvido falar no hotel Mont Blanc, que fica no Alto do Capivari, bairro mais nobre da cidade. Em decorrência de má administração, o empreendimento foi abandonado e passou a ser visto como mal-assombrado pelos moradores da região.

6. Para todos os gostos e bolsos

Campos do Jordão também chama a atenção por oferecer atrações e acomodações para todos os bolsos e gostos. As opções de hospedagem variam desde pousadas mais simples até hotéis luxuosos. Em breve, a cidade também vai contar com uma multipropriedade, chamada Gran Paradiso Resort. Com apartamentos e bangalôs, o local funcionará em um sistema de compra de imóveis no qual a pessoa se torna proprietária de uma parcela da propriedade e pode visitá-la em datas programadas.

