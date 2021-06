Isis Valverde lamenta a morte do avô: Vou sentir sua falta

22/06/2021 | 12:10



Isis Valverde emocionou os seus seguidores ao contar sobre a morte do avô com uma bela homenagem. Usando uma foto do patriarca da família brincando com o filho, Rael, fruto de seu casamento com André Resende, a atriz fez um post no Instagram e escreveu:

Acordei com um sorriso entranho, no céu alguns pássaros, mas um não voo hoje! Descobri que ele partiu cedo com a neblina. Vô, descansa! Que o amor de todos que te amam te acompanhe pra estrela mais linda. Vou sentir sua falta e da sua paixão por passarinhos, disse ela, que não deu mais detalhes sobre o assunto, como a causa da morte, por exemplo.

Que a família se recupere o quanto antes da perda!