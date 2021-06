Após vagar por 600 mil anos, objeto misterioso passará próximo ao Sol

Bianca Bellucci

22/06/2021 | 11:48



Um objeto misterioso está terminando seu período orbital de 600 mil anos e se aproximará do Sol em 2031. Denominado 2014 UN271, o fragmento foi identificado recentemente por meio de dados capturados entre 2014 e 2018 pelo Dark Energy Survey (DES), uma traquitana que pesquisa a energia escura presente no Sistema Solar. Os dados são do site de tecnologia e ciência New Atlas.

O 2014 UN271 é um fragmento da Nuvem de Oort. A região apresenta uma grande concentração de cometas e está localizada no limite do Sistema Solar, aproximadamente a 100 mil UA (Unidade Astronômica). Para maior entendimento, cada UA equivale à distância média entre a Terra e o Sol.

No momento, o objeto misterioso está localizado a 22 UA do Sol, distância menor do que Netuno. O oitavo planeta do Sistema Solar localiza-se a 29,7 UA. Em 2031, por sua vez, o 2014 UN271 deve chegar a apenas 10,9 UA, algo próximo da distância de Saturno, o sexto astro do nosso universo.

A aproximação permitirá aos astrônomos pesquisar um objeto misterioso da Nuvem de Oort sem a necessidade de enviar uma sonda, que poderia demorar milhares de anos para chegar à região. E mais: será uma oportunidade única. Após o evento, o 2014 UN271 levará mais 600 mil anos para se aproximar novamente do Sol.

O acontecimento também vai ajudar os astrônomos a classificar o objeto misterioso. Isso porque ainda não se sabe ao certo qual sua natureza. Cálculos indicam que o 2014 UN271 deve ter entre 100 km e 370 km de diâmetro, o que seria grande para um cometa e pequeno para um planeta.

Vale ainda destacar que, embora tenha dimensões grandes, não será possível vê-lo com muita nitidez, devido à sua distância. A expectativa é que telescópios captem o brilho do objeto misterioso, que deve ser similar ao de Caronte, satélite de Plutão.