Anitta no Conselho do Nubank: para especialista, escolha é acertada

Da Redação

Do 33Giga



22/06/2021 | 10:18



A artista pop Anitta passa a integrar o Conselho de Administração da startup financeira Nubank. A intenção do banco é contar com a expertise da cantora para melhorar os serviços entregues pela instituição.

Além disso, o Conselho de Administração do Nubank conta com a contribuição da cantora em decisões de negócios justamente em redutos internacionais. É importante lembrar que a artista Anitta possui uma legião de fãs em países como Colômbia e México.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A notícia foi dada ontem (21) e gerou muitos comentários. Muitos atores do mercado financeiro e econômico, além de parcela da população, colocaram em xeque as credenciais de Anitta para o cargo.

Ela torna-se a terceira mulher do Conselho de Administração do Nubank. As outras profissionais são Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano.

Conselho de Administração do Nubank merece parabéns

Para o economista-chefe da G11 Finance e professor da disciplina na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hugo Garbe, a iniciativa deve ampliar o diálogo com os clientes da instituição. “As críticas compõem um preconceito arraigado no meio acadêmico”, diz. “Além de a escolha promover a diversidade, trata-se de uma empresária muito bem sucedida, com experiência comprovada e com amplo conhecimento do mercado empresarial.”

O especialista destaca que Anitta vai agregar significativamente por estar alinhada ao público-alvo do banco. “Não se trata somente de uma sacada de marketing genial, mas de uma efetiva ação de desenvolvimento estratégico, que merece créditos e parabenização.”

Anitta afirmou que se topou o desafio de ingressa no Conselho de Administração do Nubank em função da mudança de paradigma que as fintechs têm promovido para os desbancarizados.