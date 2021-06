Meghan Markle se prepara para confronto brutal contra o Palácio de Buckingham após ser acusada de bullying por funcionários

22/06/2021 | 10:10



Meghan foi acusada de praticar bullying com alguns funcionários do Palácio de Buckingham, o que gerou uma polêmica e tanto. E segundo informações do Daily Mail, a Duquesa de Sussex se prepara para um confronto brutal contra o palácio, já que ela nega essas acusações.

De acordo com o jornal inglês, ela exigiu uma análise ponto a ponto das alegações e está inflexível de que os funcionários não estavam à altura de seu trabalho, contou uma fonte próxima.

Na ocasião da polêmica, veio à tona um assessor sênior do palácio acusou a mãe de Lilibet Diana de comportamento inaceitável em relação a dois assistentes pessoais, além de abalar a confiança de uma terceira pessoa. Com isso, foi aberto um inquérito sobre as reclamações, conduzido por uma firma jurídica externa independente.

Meghan, então, se prepara para lutar contra o que ela chama de campanha de difamação. Ela até mesmo pediu para que seu escritório reunisse todos os documentos, e-mails ou mensagens de texto.

Uma fonte contou detalhes ao The Mirror:

- A sensação é de que isso está se encaminhando para um confronto brutal entre a Duquesa de Sussex, que está contestando todas as acusações rotuladas contra ela. O palácio está levando cada uma das denúncias muito a sério e quer saber a verdade sobre o assunto e garantir que aqueles que falam merecem ser ouvidos. Mas Meghan está inflexível de que a equipe não estava à altura de seu trabalho e não conseguia lidar com a pressão de trabalhar para ela e entender como ela queria que as coisas funcionassem.

Viagem para a Inglaterra

Príncipe Harry já está se preparando para viajar à Inglaterra! O marido de Meghan Markle voltará ao seu país de origem possivelmente nesta terça-feira, dia 22, no fuso horário britânico, perto de dez horas da noite, segundo informações do Daily Mail. Desde que se mudou para os Estados Unidos, após se afastar da família real, o ruivo só voltou para seu antigo lar em abril para marcar presença no velório do avô, príncipe Philip.

Nesta nova visita, o Duque de Sussex irá participar do evento em homenagem à Lady Di. A mãe de Harry e príncipe William completaria 60 anos de idade no dia 1º de julho e uma estátua dela será revelada. Ele está indo dias antes justamente para fazer uma quarentena e fazer um teste de Covid-19. Esses dias isolados serão na Frogmore Cottage, onde sua prima, a princesa Eugenie, mora com o marido Jack Brooksbank e o filho, August.

Apesar de rumores indicando que Meghan iria acompanhar o marido na viagem, a Duquesa de Sussex, que deu à luz recentemente, ficará na Califórnia - e rumores indicam que essa decisão foi influenciada por príncipe William.

Lembrando que a Frogmore Cottage é a propriedade a qual a Rainha Elizabeth II havia dado de presente para Harry e Meghan. E de acordo com o The Sun, a casa foi dividida em duas partes para que fique seguro para Harry cumprir sua quarentena por lá. Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Eugenie e Jack receberam as chaves no ano passado e disseram que poderiam usar a casa enquanto Harry e Meghan estivessem na América. A casa agora está literalmente dividida em duas, o que significa que Harry pode se isolar em uma metade da casa sem nunca entrar em contato com sua prima e sua família.