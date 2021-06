Primeiro lote com doses de vacina da Janssen chega a São Paulo

Da Redação



Na manhã desta terça-feira (22), o primeiro lote com doses da vacina da Janssen chegou ao País, pelo aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O lote entregou 1,5 milhão de doses do imunizantes comprados pelo Ministério da Saúde. Diferentemente de outras vacinas aplicadas em todo Estado e País, a imunização da Janssen é feita com dose única.

Segundo informações da pasta, o primeiro lote pode ser usado até agosto, já que as doses da Janssen podem ser armazenadas por pelo menos três meses, em temperaturas de 2ºC a 8ºC, equivalente a geladeiras normais.

Em anúncio feito ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lamentou que tenha ocorrido um atraso na entrega da vacina fabricada pela Johnson & Johnson. A farmacêutica deveria ter enviado 3 milhões de doses do imunizante na última terça-feira (15).