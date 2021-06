Bolsonaro anunciando vacinas mostra que CPI 'teve papel importante', diz Aziz

22/06/2021 | 09:58



O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), destacou o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a chegada de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen ao Brasil. Para o senador, a investigação tem tido um impacto no governo federal ao fazer o chefe do Planalto se empenhar na compra de imunizantes.

"Como nós progredimos! Isso é importante. A CPI teve seu papel importante. Acho que estamos avançando", disse Aziz no início da sessão da CPI desta terça-feira, 22, marcada para ouvir o deputado Osmar Terra (MDB-RS). A comissão avalia incluir Bolsonaro na lista de investigados e diz já ter provas suficientes da responsabilidade do presidente da República no descontrole da pandemia.