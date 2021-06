Marina Ruy Barbosa entrega namoro e comenta em foto da concunhada: Cunha

22/06/2021 | 09:10



Marina Ruy Barbosa tem sido discreta em relação ao envolvimento com o empresário e político Guilherme Mussi, que vêm sendo apontado como seu novo namorado. Os dois não comentam o assunto publicamente, embora, já tenham dado indícios de que estão mesmo juntos após o fim do casamento da atriz com Alexandre Negrão.

Em mais um indício, a atriz, de 25 anos de idade, mostrou que já está bem íntima da família do deputado federal.

Marina elogiou os looks de Anna Bertozzi, companheira do irmão de Guilherme, Marcelo Mussi.

Eu amo você de Ginger, cunha, escreveu ela, citando sua própria marca.

Bertozzi, cunhada de Guilherme, respondeu:

Obrigada, cunha. A Ginger está demais!

Após a troca de mensagens viralizar na rede social, as duas apagaram os respectivos comentários.