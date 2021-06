Testamos: após atualização, navegador Vivaldi ficou mais completo e produtivo

Marcella Blass

22/06/2021 | 08:57



No começo de junho, o navegador Vivaldi chegou à sua versão 4.0. Na atualização, o browser recebeu um pacote poderoso de novidades para a sua interface que já era bastante diversa e personalizável. O 33Giga testou a experiência completa oferecida pela empresa e conta, a seguir, se vale a pena o download.

Primeiro uso

Imediatamente após a instalação, você pode escolher qual experiência quer ter no Vivaldi. São três opções: Essencial, Clássico e Totalmente Carregado. A primeira entrega as funcionalidades tradicionais de um navegador. A segunda agrega a experiência do painel e da barra de status. Já a terceira oferece o pacote completo, com as funções de e-mail, calendário e feed lançados em junho de 2021.

No primeiro primeiro uso, o navegador facilita a importação de dados de outros browsers. Nos testes feitos pelo 33Giga, o processo para trazer dados do Opera, por exemplo, foi extremamente rápido – dando aquela sensação de “ué, já foi?”. Em dois cliques, todos os logins e favoritos já estavam à disposição para uso no Vivaldi.

Para finalizar as configurações, você deve personalizar o bloqueio de rastreadores e anúncios. É possível escolher a experiência sem bloqueio, bloqueio só dos rastreadores, ou dos rastreadores e anúncios. Depois, basta selecionar as melhores opções de tema e posicionamento de guias.

O pacote completo do navegador

O navegador Vivaldi oferece muitos (mas muitos) recursos. Um dos destaques é o painel de tarefas lateral – um compilado de atalhos que otimiza o uso no dia a dia. Ele vai facilitar o acesso aos Marcadores (ou favoritos), Downloads, Histórico, Notas, Janelas (abertas e recentemente fechadas), E-mail, Feed e Calendário.

Além de recursos nativos, é possível criar seus próprios atalhos com os sites que desejar. Isso vai permitir navegar por esses endereços em sobreposição às guias abertas (como mostra a imagem abaixo). Nessa brincadeira, fica fácil criar um atalho para o Spotify, por exemplo, e usar esse serviço de maneira mais dinâmica.

A barra inferior também tem seu charme. Discreta e fininha, ela traz o botão de ocultar o painel lateral, acessar o status do e-mail, fazer captura da tela, mosaico das páginas, zoom mais e menos, entre outros. É nessa área também que o Vivaldi apresenta o botão Dar um Tempo, que oculta conteúdos e pausa vídeos para o usuário relaxar uns minutinhos.

Mais detalhadamente, o botão de e-mail te dá um panorama geral do que está rolando na sua caixa de entrada – e ajuda a não perder a chegada de mensagens importantes. O atalho de captura salva imagens no formato PNG e JPN (no computador ou na área de transferência). Já o mosaico facilita a visualização de mais páginas de uma só vez, seja lado a lado ou em grade.

Experiência no dia a dia

À primeira vista, a experiência completa do Vivaldi pode ser um pouco confusa. Mas basta fazer algumas personalizações que a usabilidade vai melhorando. Otimizar as abas, definir as configurações de download e leitura de PDF e dar um tapinha na aparência geral do navegador, por exemplo, já deixou a experiência mais “a minha cara”.

O fato é que trocar de navegador é sempre meio traumático nos primeiros dias. Você leva o mouse para um botão que não está lá, usa um atalho que não existe. Nesse sentido, o Vivaldi deixa o processo de adaptação muito mais fácil, pois oferece recursos personalizados que dão vontade de insistir e continuar a usar o browser.

A ferramenta Calendário, por exemplo, funciona muito bem (mesmo ainda estando em beta). Em sincronia com o serviço do Google Calendar, ela permite criar e gerenciar eventos diretamente do painel do navegador. Os alarmes cumprem sua função e dão alertas bem na hora (ou quanto tempo antes você desejar) dos compromissos.

O serviço de E-mail se esforça, apesar de ainda ser um pouco bagunçado. Contudo, levando em consideração que ainda está em beta, oferece uma experiência razoável de visualização de mensagens. Na mesma linha, o Feed tem um visual bastante ultrapassado (pelo mesmo motivo), mas entrega o que promete em poucos cliques.

O uso geral de outras ferramentas personalizáveis do painel lateral também não deixa na mão. No dia a dia e com um grande número de abas abertas, o Vivaldi não apresentou engasgos ou parou de responder. E, apesar de inicialmente ter um visual meio bagunçado, a seu potencial de personalização é gigantesco e adaptável para vários perfis de usuário.

Vale o download?

Com uma grande oferta de navegadores no mercado, dois cenários são muito comuns: você ainda não encontrou o seu browser preferido ou já tem aquele que não abre mão. Contudo, em ambos os casos, o Vivaldi é uma opção a se avaliar. Em especial, por conta de seu alto poder de personalização e pelas ferramentas que ainda estão em beta, mas que têm competência para otimizar ainda mais a experiência.

Outro ponto a favor do Vivaldi é que ele recebe atualizações constantes, e não só com correções, mas adições de novas funcionalidades ao navegador. Por isso, com base nas últimas novidades, tudo indica que ele promete excelentes ferramentas para o futuro.

