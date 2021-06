Auckland, Osaka e mais: conheça as melhores cidades para se viver

Redação

Em 2021, o ranking de melhores cidades para se viver ao redor do mundo foi muito influenciado pelos impactos da pandemia de covid-19. O levantamento, realizado pela Economist Intelligence Unit (EIU), consultoria de pesquisa da publicação inglesa The Economist, mostra que destinos da Oceania e Ásia figuram entre os campeões quando o assunto é qualidade de vida. Auckland, na Nova Zelândia (um dos maiores exemplos positivos de combate ao novo coronavírus) ocupa o primeiro lugar da lista.

Osaka, no Japão, e Adelaide, na Austrália, completam o top 3 dos melhores lugares para se viver, respectivamente. Neste ano, destinos europeus afetados pela pandemia tiveram um desempenho bem pior em relação às últimas edições. A Suíça, por exemplo, é o único país do Velho Continente a aparecer entre os 10 primeiros colocados, com as cidades de Zurique e Genebra.

Viena, na Áustria, que liderou a lista entre 2018 a 2020, agora aparece em 12º lugar. Cidades canadenses, como Toronto, Vancouver e Calgary, também perderam pontos em 2021 e não conseguiram entrar para o top 10.

Para eleger as 10 primeiras colocadas, o levantamento analisou 140 cidades ao redor do mundo. Elas foram avaliadas com base em critérios como saúde, meio ambiente, estabilidade, infraestrutura e cultura. Confira a lista completa:

Auckland, Nova Zelândia Osaka, Japão Adelaide, Austrália Wellington, Nova Zelândia (empate) Tóquio, Japão (empate) Perth, Austrália Zurique, Suíça Genebra, Suíça (empate) Melbourne, Austrália (empate) Brisbane, Austrália

