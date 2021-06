Quinteto da região diverge sobre presença na Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/06/2021 | 00:01



O quinteto do Grande ABC formado por Santo André, São Bernardo FC, EC São Bernardo, São Caetano e Água Santa recebeu informações a respeito da edição 2021 da Copa Paulista, competição que dá ao campeão vaga na Série D do Brasileiro de 2022 e ao vice classificação para a Copa do Brasil (ou vice-versa). E, por enquanto, apenas Tigre e Azulão têm presença garantida no torneio, que deverá começar em 5 de setembro. Já Ramalhão, Netuno e Cachorrão ainda não têm certeza se participarão ou não.

Aqueles que tiverem intenção de disputar devem se manifestar até dia 29 de junho. O conselho arbitral deverá acontecer em 5 de julho, ou seja, dois meses antes de a bola rolar para o campeonato. O CEO do São Bernardo FC, Lucas Andrino, já havia confirmado ao Diário a presença do Aurinegro, atual campeão da Série A-2, que buscará o bicampeonato da Copa Paulista (da qual foi campeão em 2013). O clube só aguarda algumas confirmações para anunciar a reapresentação do elenco.

Já o campeão de 2019, São Caetano, foi rebaixado no Paulistão deste ano e está em fase de reformulação. A única certeza é que o técnico será o ex-jogador Max Sandro. “Estamos formando os times para disputar sub-15, sub-17, sub-20 e a Copa Paulista, finalizando a parte documental. Fomos convidados e informamos o interesse em participar”, disse o presidente Manoel Sabino Neto.

O Água Santa, por sua vez, após ser vice da A-2 e conquistar o acesso para a elite, deverá abrir mão da competição para concentrar esforços e investimentos no Estádio do Inamar. Alguns jogadores vêm tendo contratos renovados, casos dos zagueiros Hélder e Rodrigo Sam, além do volante Diogo Marzagão, este último que foi emprestado para a Portuguesa. “Ainda não há novidades de participação na Copa Paulista”, disse o diretor executivo Júlio Rondinelli.

Relegado para a Série A-3, o EC São Bernardo é outro que não decidiu se estará em campo, mas deu indícios de que abrirá mão da disputa. “A gente tem até o dia 29 para responder para a Federação e ainda não decidimos se participaremos ou não. A chance de não participar é grande”, admitiu o executivo Fabiano Fernandes.

Por fim, o Santo André tem alguns empecilhos. Atualmente na disputa da Série D do Brasileiro, poderá inclusive estar ainda envolvido com a competição nacional quando a Copa Paulista começar. “É assunto que não foi discutido internamente ainda. Mas tem algumas coisas que dificultam, como não ter estádio para mandar jogos e a falta de dinheiro”, declarou o executivo Edgard Montemor Filho.