Bolsonaro: Caminho (para político) perder o mandato é querer agradar todo mundo

21/06/2021 | 22:15



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta segunda-feira (21), que fazer concessões na política resulta no fracasso de governos. "O caminho para você perder o mandato é querer agradar todo mundo. É igual em casa. Se disser 'sim' para o outro 100% do tempo, não dá certo. Tem que ser 95% de 'sim'", brincou com apoiadores no retorno ao Palácio da Alvorada.

O presidente respondia ao elogio de seguidores, segundo os quais, o presidente "continua sendo o Bolsonaro mesmo" e não segue o "politicamente correto". Mais cedo em visita à Guaratinguetá (SP), o presidente mandou uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da rede Globo, calar a boca após ser questionado sobre o uso de máscaras e a multa recebida por descumprir lei estadual que obriga o uso em locais público a fim de conter a transmissão do novo coronavírus.

Na volta à residência oficial da Presidência, Bolsonaro reiterou críticas à imprensa, que, segundo ele, tenta responsabilizá-lo pelas mortes por covid-19 no Brasil. 'A 'TV Funerária' entra em êxtase quando atinge 500 mil mortes pelo coronavírus. A gente lamenta as mortes, né?", disse a apoiadores.

Bolsonaro voltou a repetir que entregará o País em melhores condições na comparação com 2018, quando iniciou seu governo. "Tenho a certeza de que vou entregar o Brasil melhor do que eu recebi. Quando, eu não sei. Vocês que vão dizer", disse em menção às eleições de 2022.