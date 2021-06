Santos poderá ter o retorno de Alison contra o Grêmio, mas John é dúvida

21/06/2021 | 21:13



Depois de vencer o clássico diante do São Paulo, por 2 a 0, na Vila Belmiro, o time do Santos iniciou preparação para o duelo com o Grêmio, na quinta, às 21h30, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

O técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno do volante Alison, que cumpriu suspensão contra o São Paulo e agora terá de disputar um lugar no time com o recém-contratado Camacho, que estreou e muito bem no clássico.

O goleiro John, com uma lesão no joelho direito, é dúvida para a partida em Porto Alegre e poderá ser substituído por João Paulo. Uma possível escalação é a seguinte: John (João Paulo); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho (Alison), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

O Santos é o nono colocado no Brasileiro, com sete pontos conquistados, após cinco rodadas disputadas. A equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.